Perú Libre no apoya entrega de armas a comités de auto defensa

El profesor Rumaldo Viera Albarrán, dirigente regional de Perú Libre, en La Libertad, se mostró en desacuerdo con la propuesta de entregar armas a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD) incorporados recientemente a través de la Ley 31494, aprobada por insistencia por el Congreso de la República.

“En nuestra región por ahora, no tenemos Comités de Autodefensa, tenemos rondas campesinas, pero no estoy de acuerdo que se les entregue armas, esto puede generar conflictos entre las rondas y los Comités que puedan conformarse,”, mencionó.

Ya pasó en La Libertad

Según el dirigente regional, en La Libertad ya se ha tenido experiencias con la entrega de armas a Comités de Autodefensa en la provincia de Pataz, en los años 90, Rumaldo Viera, dirigía uno de estos comités, pero, generó que los delincuentes secuestren a los que tenían las armas y les quiten para delinquir.

“La entrega de armas el año 90 se entregaron armas a los Comités de Autodefensa en Huancaspata, La libertad, pero los delincuentes secuestraban a los integrantes y les quitaron las armas, tuvo que intervenir el Ejercito para recuperarlos, ese comité yo lo presidía”, relató el dirigente.

Compraron armas

Posteriormente, relata el dirigente, el año 1998, los alcaldes de los distritos de Taurija y Huancaspata, en la provincia de Pataz, compraron armamento para entregarles a las rondas campesinas, debido a que los Comités de Autodefensa ya habían desaparecido, pero a pesar que no se han generado problemas, el dirigente cree que no fue lo más adecuado.

“La entrega de armas a organizaciones no es nuevo en nuestra región, el año 1998, en los distritos de Huancaspata y Taurija, ambos en la provincia de Pataz, los alcaldes adquirieron armas para los ronderos y hasta la fecha no se han presentado problemas, sin embargo, las rondas campesinas son organizaciones pacíficas y no requieren armas”, declaró.

Dato

El congresista José Cueto, informó que la Comisión de Defensa revisará la ley sobre los comités de autodefensa.

