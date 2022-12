Perú Libre: Guillermo Bermejo traicionó al partido pero eso no justifica su persecución

El partido de Perú Libre se pronunció acerca de la decisión de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de ordenar un nuevo juicio oral en contra del congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, por el presunto delito de afiliación a organización terrorista en agravio del Estado.

Asimismo, recordó que el parlamentario participó de las elecciones generales con el partido del lápiz, pero que meses después renunció y formó una nueva agrupación. En esa línea, señaló que la decisión de separarse de Perú Libre “no justifica su persecución”.

“Bermejo traicionó a Perú Libre, lo vivió a Castillo, pero eso no justifica su persecución”, indicó la organización política del partido del lápiz.

Por su parte, el legislador Bermejo cuestionó la decisión de la Corte Suprema en su contra y señaló que se “defenderá con la verdad” y que denunciará “la persecución política” a los organismos nacionales e internacionales. En ese sentido, señaló que continuará trabajando a favor de los ciudadanos y no dejará de “luchar por la patria que soñamos”.

“Las Dos Salas Penales Nacionales existentes me han juzgado dos veces, en dos momentos distintos de mi vida (antes como dirigente y ahora como congresista) y los seis magistrados en total y por unanimidad me absolvieron. La Corte Suprema ordena que se me juzgue por tercera vez ¿Buscan condenarme a la fuerza?”, indicó el congresista Bermejo.

“Que sepan bien los socios de esta dictadura cívico, militar y empresarial que me seguiré defendiendo con la verdad en la mano”, añadió.

