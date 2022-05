Perú Libre | Flores revela que Cerrón no informó que no habría debate para elegir a magistrados del TC

El congresista de Perú Libre, Alex Flores, en entrevista con Exitosa, se pronunció luego de que el Congreso eligió a los magistrados al Tribunal Constitucional (TC) y reveló que el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón, no les informó que no habría debate para estas elecciones.

“No hubo este informe, que yo también estoy disconforme por la falta del debate, aún los voceros no pueden estar por encima del reglamento del Congreso, no pueden estar por encima de la Constitución Política porque la naturaleza del Congreso de la República es el debate. Es que los parlamentarios puedan conversar, puedan plantear y que esta elección se hubiera dado en un marco de mayor transparencia, pluralidad, para garantizar la correcta elección de los tribunos”, expresó el parlamentario.

En ese sentido, explicó que el acuerdo de no ir a debate – que se dio en la Junta de Portavoces – desnaturaliza el propósito del Congreso de la República.

“Es algo que nos ha sorprendido, en el cuál se habían puesto de acuerdo tanto el vocero, la Mesa Directiva, en el cual no han permitido el debate que se daba en todas las elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional y con esto están desnaturalizando el Congreso porque el Congreso está para debatir”, precisó.

Además, afirmó que no hubo un consenso en las votaciones para elegir a los magistrados del TC, donde un grupo de su bancada votó en contra de estos nuevos miembros.

“No ha habido un consenso porque un grupo de nosotros hemos votado en contra de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional porque creemos que son personajes, primero, que no garantizan la pluralidad en nuestro país porque todos ellos son representantes de la derecha muy cercanos al fujimorismo, y lo segundo es que también ha habido razones de forma puesto que ha habido ciertos vicios, una de ellas es que se ha censurado el informe que ha dado la Contraloría, aparte de ello que no se ha dejado debatir antes del voto“, indicó Flores.

De igual manera, se refirió a la renuncia irrevocable que presentaron cinco congresistas de su bancada luego de que se realizaran estas elecciones y consideró lamentable que hayan tomado una medida tan “extrema”.

“Es una sorpresa para mi también, acabo de enterarme que hay un grupo de compañeros de la bancada Perú Libre que han renunciado, voy a averiguar cuales han sido las razones, el fundamento porqué han renunciado ellos”, agregó.

Así mismo, aclaró que no ha visto la necesidad de renunciar ya que está actuando de acuerdo a sus “principios partidarios programáticos”.

