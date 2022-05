Perú Libre | Congresista Pariona en contra de proyecto de adelanto de elecciones

El congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona, confirmó que no apoya el proyecto presentado por su colega de bancada Pasión Dávila, el cual propone recortar el mandato presidencial y congresal, a fin de darle paso al adelanto de elecciones generales.

“Esa es su participación de él, su voluntad de él, su propuesta, pero el mío no porque tenemos al momento una cuestión que nos rige los plazos y yo estoy sujeto a ello”, expresó Pariona ante la prensa.

Así mismo, el parlamentario reveló que no estuvo informado sobre la propuesta de Dávila sino que se enteró a través de los medios de comunicación.

“En su momento cada uno habrá tenido su iniciativa, su voluntad; pero yo no he conocido ese tema. Por los medios de prensa me he informado”, indicó.

Dávila sobre retiro del proyecto

Por su parte, el congresista Pasión Dávila afirmó que no fue él quien retiró su propuesta de adelanto de elecciones generales, por el contrario, la noticia lo tomó por sorpresa.

El parlamentario de Perú Libre explicó que cuatro congresistas de su bancada retiraron su firma de la propuesta legislativa, ellos fueron Margot palacios, Silvana Robles, Paul Gutiérrez y el vocero Waldemar Cerrón.

Cabe recordar que, luego de que Cerrón retiró su rúbrica de la iniciativa, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, procedió a dar por retirado el proyecto de ley 1893/2021-CR ya que la propuesta no cumplía con el requisito de tener el respaldo de no menos de seis parlamentarios, incluido el portavoz de la bancada.

