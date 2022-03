“Perú es un equipo chico para la Conmebol”, dice Ivlev Moscoso tras polémica en el partido ante Uruguay

En entrevista con Exitosa, el periodista deportivo Ivlev Moscoso afirmó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) carece de peso dirigencial al interior de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tras la polémica jugada en el Uruguay vs. Perú.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el hombre de prensa dijo que la presencia de la FPF no es suficiente para que el ente rector haga pública todas las grabaciones del videoarbitraje a fin de determinar si el arquero uruguayo Sergio Rochet atajó el disparo de Miguel Trauco dentro o fuera de la línea de gol.

“Generalmente, la Conmebol, en los partidos de eliminatorias, Perú es un equipo chico. Acá en Lima nos pueden expulsar a un jugador, a Bolivia y Venezuela posiblemente también“, declaró en nuestro medio.

“Nunca he visto, o difícilmente he visto, que a un brasileño lo expulsen en Brasil, o un argentino lo expulsen en Argentina. Incluso, a un uruguayo que lo expulsen en Uruguay”, agregó.

En esa línea, Moscoso recordó lo sucedido en el encuentro que sostuvo Ecuador con Brasil, en la que el guardameta brasileño Alisson Becker fue expulsado dos veces y readmitido en las mismas ante, según mencionó, la presión de la ‘Canarinha’.

“En el Ecuador vs. Brasil, que empataron cero a cero, hubo dos jugadas que terminaron en expulsión del portero. Los brasileños reclamaron al árbitro insistentemente, lo rodearon y reclamaron y las dos veces que debió ser expulsado [el arquero], se rectificó y solo le sacó amarilla“, acotó.

Mencionó otro ejemplo: “En la eliminatoria pasada, Panamá se clasificó al mundial con un gol fantasma frente a Estados Unidos. La pelota ingresó en el lado lateral de la red y con ese gol fantasma, Panamá se clasificó al mundial. Y como Estados Unidos no pesa en la FIFA, no es Brasil, Alemania ni Argentina, la FIFA no revisó el caso“.

De acuerdo al periodista deportivo, la nula respuesta de las autoridades que sufrió Estados Unidos es lo que misma que recibiría la escuadra nacional, a pesar de la eventual posibilidad de se comprobara de que el balón ingresó al arco uruguayo.

El sueño aún no termina

El sueño mundialista aún no termina. Cabe recalcar que la Selección Peruana aún tendrá que esperar para sellar su clasificación a Qatar 2022.

Esta noche, la bicolor cayó por la mínima diferencia ante Uruguay tras polémica decisión arbitral. Sin embargo, ahora deberá asegurar este martes el repechaje cuando enfrente a la selección de Paraguay.

