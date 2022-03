Perú cayó ante Uruguay con polémico arbitraje y ahora buscará asegurar el repechaje este martes

La selección peruana aún tendrá que esperar para sellar la clasificación al próximo mundial Qatar 2022. Esta noche, la bicolor cayó por la mínima diferencia ante Uruguay tras polémica decisión arbitral y ahora deberá -este martes- asegurar el repechaje cuando enfrente a la selección de Paraguay.

Los dirigidos por Ricardo Gareca supieron controlar a Uruguay en los primeros minutos e incluso dispusieron de alguna jugada clara de gol, sin embargo las mismas no se aprovecharon. Transcurrieron los minutos y a poco de que concluya la primera etapa, los locales aprovecharon una distracción peruana para marcar el primero y único tanto del partido.

El complemento no trajo sorpresas. Uruguay buscó -durante el inicio- alargar la ventaja, sin embargo, salvó un balón al palo, no pudo construir una jugada de clara de gol. Sobre el final del encuentro, Perú arremetió y buscó el empate, no obstante, anduvo faltó de fútbol asociativo y profundidad.

POLÉMICA DECISIÓN

A poco del final, Miguel Trauco envió un balón al área que fue controlado por el arquero uruguayo, aparentemente sin problema alguno. Sin embargo, al momento de embolsar el balón, el golero retrocedió y se presume que la pelota ingresó totalmente al arco.

La reacción del juez del partido, Anderson Daronco de Brasil, generó críticas, puesto que al ser una polémica jugada, no acudió al VAR y decidió que el juego continúe.

