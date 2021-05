Personera legal de Perú Libre reconoció tener una sentencia por presentar firmas falsas para inscripción del partido

En entrevista para Exitosa, la personera legal de Perú Libre, Ana Córdova, reconoció tener una sentencia suspendida por haber presentado firmas falsas para la inscripción del partido del candidato Pedro Castillo.







“Es verdad. (…) Lo que no es cierto es que yo haya tratado de ocultar esa información, eso está a disposición de cualquier ciudadano o periodista”, sostuvo.

Cabe indicar que la sentencia se da por presentar un total de 50 firmas falsas de un total de 50, 196 autógrafas para la inscripción de la agrupación política ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).





“En un paquete de 50,196 firmas, 50 de ellas -después de un examen de peritos que hacen en ONPE- pertenecían a un mismo puño. Luego, se sustentó que mi persona solo cumplía como personera legal en la presentación del material, que ha sido trabajado por cientos de personas, y que no tenía conocimiento de ello”, detalló.

Asimismo, explicó que la sentencia se concretó, pues los jueces no pudieron determinar quien sería el autor de las firmas, entre cientos de personas. “Eso quedó como motivo para que los jueces me sentencien. Que quede claro que yo nunca he ocultado la información”, enfatizó.

