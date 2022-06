Personas con discapacidad severa pueden viajar sin costo en el transporte público, recuerda ATU

A través de un pronunciamiento, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) recordó que los usuarios con discapacidad severa pueden obtener la tarjeta de pase libre y así viajar sin costo en el transporte público.

La institución señaló que los ciudadanos previamente deben contar con el carné amarillo que entrega el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) tras ser registrados.

Una vez que cuenten con dicho requisito, tendrán que acercarse a los Centros de Atención de Tarjetas (CAT) del Metropolitano ubicados en la Estación Central y los terminales Naranjal y Matellini. En el primero, la atención es de lunes a viernes de 6 a.m. a 10 p.m.; en el segundo, de lunes a sábado de 6 a.m. a 10 p.m.; y en el tercero de lunes a sábado de 7 a.m. a 6 p.m.

En los CAT, los beneficiarios deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y carné amarillo del CONADIS que acredite la discapacidad severa. La primera adquisición de la tarjeta es gratuita y tendrá una vigencia de 10 años. No obstante, en caso de daño o pérdida, el nuevo trámite costará S/4.50.

Finalmente, la entidad recordó a los usuarios cumplir con los protocolos sanitarios cuando usen los servicios, como parte de la campaña “El covid-19 no viaja conmigo”.

