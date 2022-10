Trujillo: Personal CAS del Inpe cumple una semana de paro

Personal del régimen CAS del Institucional Nacional Penitenciario cumple una semana de huelga indefinida como forma de protesta contra el Ministerio del Interior, al que exigen migrar a nueva Ley 29709, mediante la cual tendrían mejores condiciones laborales.

“Nosotros no vamos a tener ningún tipo de contemplación con las autoridades de turno, que mientras no solucionen el tema vamos a seguir firmes y contundentes en nuestra jornada de lucha. Hoy es nuestro séptimo día de huelga y nos mantenemos firmes porque hasta el día de hoy no somos atendidos por el Gobierno de turno”, explicó José Smith Silva Fernández, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (Sintpe Inpe).

El dirigente de los representantes de los trabajadores CAS advirtió que la situación cada vez se agudiza porque hoy le tocaba ingresar al tercer grupo de seguridad, pero como forma de protesta decidieron no ingresar a laboral.

“Nosotros descartamos cualquier tipo de amedrentamiento, de impedimento de seguir laborando. Estamos cansados de seguir bajo las mismas condiciones laborales, de seguir realizando las mismas funciones y teniendo una remuneración totalmente distinta”, aseguró.

También te puede interesar: Las Bambas: Comuneros anuncian nueva huelga indefinida

Señaló que se están tomando represalias en otros centros penitenciarios del país debido a su protesta; sin embargo, anunció que seguirán con la huelga.

“No creo que se haya registrado en la historia una jornada de lucha tan larga como esta. Los 68 establecimientos penitenciarios estamos en pie de lucha. Mañana se suma el Sindicato de los Nombrados, quienes también se han declarado en huelga indefinida, y han visto nuestra situación una oportunidad para sumarse al paro”, anunció José Silva.

El secretario del Sintpe Inpe aclaró que van a estar de manera indefinida hasta que no se solucionen los problemas de los trabajadores CAS. Y por el momento, las visitas y los economatos están suspendidos.

Más noticias en la Exitosa