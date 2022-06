Periodistas podrán ingresar al Hall de los Pasos Perdidos del Congreso a partir de hoy

La Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República informó que los periodistas podrán ingresar al Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a partir de hoy lunes 6 de junio a las 9:00 am.

A través de un oficio, el departamento parlamentario comunicó que se podrá acceder al edificio Víctor Raúl Haya de la Torres, así como a los auditorios Alberto Andrade Carmona y José Faustino Sánchez Carrión, que es donde se llevan a cabo las sesiones de las comisiones.

Luego de un informe realizado por la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la principal vía de acceso al Congreso contará con ciertas medidas de seguridad que deben tomar en cuenta los enviados de prensa, así como el aforo permitido.

Para el ingreso y salida del Palacio Legislativo, esta se dará únicamente por la puerta posterior, donde los periodistas tendrán que registrarse y recoger su credencial en la Oficina de Seguridad y Prevención del Congreso. Todo comunicador que no esté debidamente acreditado, que no cuente con DNI, fotocheck de su medio de comunicación, tres dosis de vacuna contra el COVID-19 y tres mascarillas (1 KN95 y 2 quirúrgicas), no podrán ingresar.

Con respecto al ingreso hacia el hemiciclo principal del Congreso, el comunicado informa que aún se está trabajando para garantizar la seguridad y protección de las galerías de este.

Como se recuerda, desde el inicio de la pandemia, el ingreso hacia el Congreso para la cobertura periodística se vio limitado, ubicando a los comunicadores debajo de un toldo en el frontis del Palacio Legislativo, el cual también ya se informó que será retirado a partir del ingreso de la prensa hacia el Hall.

