Periodista Verónica Linares denuncia que dos sujetos la acosan

Dos sujetos, uno de ellos denunciado hasta por cinco periodistas por el mismo delito, acosan en forma permanente y cada uno por su lado a la conductora de televisión, Verónica Linares, quien afirmó que estos rondan su casa y su centro de labor.







Por Twitter, Linares expresó que el acosador Winston Ezequiel Manrique Canales el miércoles de esta semana llegó hasta su domicilio, y por prevención evitó salir y no acudió a su centro de labores. Ella dio el nombre del sujeto que registra antecedentes por este delito desde hace diez años.

En todo ese tiempo, por las denuncias en su contra, este sujeto ha acosado a las conductoras de televisión Juliana Oxenford, Maricarmen Sjoo, Patricia del Río, Jessica Tapia y Melissa Peschiera. Todas ellas lo han acusado públicamente, pero el sujeto insiste en su proceder.

“Desde hace un tiempo dos personas con aparentes problemas mentales me buscan en el canal. Uno llegó hoy a mi casa. No he podido salir a trabajar. No quiero denunciarlo porque su lugar no es la cárcel sino un centro de salud mental. Por favor ayúdenme a encontrar a su familia”, expresó Linares en Twitter.

Del otro sujeto aún se desconoce su identidad, pero cámaras de vigilancia del canal y de la calle donde vive la periodista Linares ya tienen su imagen. Incluso podría ser intervenido si vuelve a acercarse a la casa o al canal donde labora la periodista.

◼ Antecedentes



Hace tres años, la periodista Marycarmen Sjoo reveló que recibió una notificación del Ministerio Público luego que Manrique Canales la denunciara por los presuntos delitos de secuestro y difamación. Ella señaló que ya antes lo había denunciado tres veces por acoso, por lo cual su denuncia era una treta para convertirse de acosador en víctima.