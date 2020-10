Pérez Guadalupe: “Aquí el error no es del Inpe, es de los congresistas que visitaron a Antauro Humala”

El exjefe del Inpe, José Luis Pérez Guadalupe, aseguró en exclusiva para Exitosa que todo preso tiene el derecho a tener comunicación, al referirse sobre las últimas declaraciones de Antauro Humala a través de la plataforma Zoom.







“Antauro Humala, al ser sentenciado, tiene restringido sus derechos de hacer política. La sanción que podría dictarse, no necesariamente es por dar una declaración, en este caso ha sido el mal uso del teléfono”, comentó.





Pérez Guadalupe manifestó que los congresistas de la bancada de Unión por el Perú tendrían responsabilidad en la filtración de los supuestos audios de Humala. Sin embargo, precisó que los parlamentarios tienen la facultad de poder visitar los penales a la hora y día que crean conveniente.

“Hago un llamado al congresista Merino para que defina que significa en el cumplimiento de sus funciones, porque claramente van a visitar a un interno y es seguro que sus conversaciones son de tinte político”, indicó en el programa Exitosa te Escucha.

No obstante, señaló que el Inpe no tiene ninguna responsabilidad, dado que todos los internos tienen la prerrogativa si su derecho no está restringido, como sucede en el penal Ancón 1.

“El Inpe no puede estar registrando ni estar escuchando las conversaciones de los 97 mil internos para ver cual es el contenido. Aquí el error no es del Inpe, la falta clarísima es de los congresistas porque sabiendo que la sentencia le prohíbe a Antauro hacer proselitismo político hacen una llamada y la comunican por Zoom”, señaló.

Las posibles sanciones que podría recibir Humala, de acuerdo al exjefe del Inpe, sería la reducción de horas en patio, recorte del número de llamadas permitidas, aislamiento temporal, suspensión de los días de visita e incluso el traslado a otro penal.

ALBERTO FUJIMORI

Sobre las recientes declaraciones de Keiko Fujimori sobre la participación de su padre en la “Escuela Naranja”, Pérez mencionó que no hay ninguna restricción normativa que impida que se transmitan videos antiguos del sentenciado Alberto Fujimori.

“No sé si lo han pensado bien, pero en ese momento cuando grabó los videos era un prófugo de la justicia. Saliéndose de lo normativo, poner a una persona que tiene los delitos como los de Fujimori es una incoherencia política”, puntualizó.

Finalmente, recordó que cuando él era jefe del Inpe nunca tuvo ningún problema con el expresidente Alberto Fujimori, pero cuando llegó su abogado, el sentenciado por lesa humanidad entró en una rebeldía y comenzó a transgredir algunas normas, como cuando dio una amplia entrevista a un medio de comunicación local.