Pérdidas por conflictos sociales en minería llegan a US$ 790 millones

Los conflictos sociales sin resolver que afectan al sector minero ya ha causado en lo que va del año pérdidas que alcanzan los US$ 790 millones, advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Lo peor es que estos reclamos sin resolver ha generado que se deje de recaudar por impuestos y regalías S/740 millones.

El gremio minero al hacer un balance hasta el cierre de setiembre ha activado las alertas de sus asociados. El presidente de la SNMPE, Raúl Jacob, señala que antes normalmente los conflictos se desarrollaban en los proyectos mineros que estaban en desarrollo y no tanto en las minas como viene ocurriendo.

“Normalmente no habían conflictos en las operaciones mineras, sino que eran más bien en los proyectos (antes de entrar a operación). Desde esta administración se ha aumentado la tolerancia a estos conflictos. Es una situación que no se puede sostener, pues no se aprovechan los recursos que tiene el país”, indicó.

Durante un evento de Moody’s, Jacob dijo que “se tiene que respetar el estado de derecho, pues, por ejemplo, con Quellaveco (en referencia a la disputa por los derechos del agua) vemos que se está dejando de lado ocho años de trabajo en permisos”.

Por su parte, BBVA Research advierte que esta permanencia de conflictos sociales en la minería ha generado una rebaja en la proyección de producción de cobre del 2023.

“Los conflictos sociales se han ido elevando de manera preocupante”, indican.

EL DATO

“La entrada en operación de Quellaveco atenuaría el escenario”, indica Raúl Jacobn. “Las compañías mineras tienen balances sólidos y solo se espera un entorno más favorable para invertir”, sostuvo.

