Pennano: “Liberen 50% de la CTS y aumenten de una vez sueldo mínimo”

Sucede que los efectos económicos de una paralización económica, de una ruptura de la cadena productiva o de abastecimiento serían más grave que la propia epidemia. Los costos de alimentos trasporte, etc., se elevan en este tipo de situaciones y tienen que compensarse rápidamente. Para ello, se requeriría:

1.- Que la cuota que viene de pago de deudas a los bancos por hipotecas, deudas de consumo (tarjetas), compras a plazo, etc., se posterguen a pagar como una última cuota al final del proceso de pago.

2.- Los pagos a los municipios del mes que viene, también deberán postergarse al final del periodo como una adicional. No podrán paralizar obras ni clausurar locales.

3.- En el caso de luz de los hogares, hay que postergar el pago este mes y se abonará al fin del año con la gratificación. Igual con Sedapal. Los costos en que se pueda incurrir por las empresas por este desfase de pago se compensarán con el Impuesto a la Renta.

4.- Las AFP no descontarán este mes .y el IPSS tampoco.

5.- La Sunat suspende todos sus procesos de ejecución y embargo de cuentas, por tres meses, y ofrece un esquema de refinanciación a los deudores.

6.- Se decreta la liberación del 50% de los CTS.

7.- El salario mínimo que se decía iba a aumentarse a fin de verano, que aumente de una vez.

8.- Que los empleados del sector público reciban un crédito de libre disponibilidad equivalente a dos sueldos y los pagaran en 6 cuotas a partir que se termine la epidemia.

9.- Las personas que por su tipo de trabajo no pueden entrar en cuarentena: enfermeras, cuidantes de niños o tercera edad, periodistas, policías, servidores del Inpe, bancos, mercados, supermercados, etc., deberán recibir de sus empleadores un bono de 15% adicional de su sueldo a ser descontado del Impuesto a la Renta de junio para no afectar a los empleadores.

10.- Los hoteles y hostales deberán convertirse en hospitales y clínicas ya que estarán vacíos por la crisis del turismo y el alquiler correrá por cuenta del MEF.

11.- El sector construcción y similares deberán seguir pagando su sueldo normal a su personal. Costo a ser descontado del Impuesto a la Renta a pagar de cada obra que se detiene.

12.- Se deberá brindar máxima seguridad a los establecimientos de expendio de comida para evitar la tentación del saqueo y la compra exagerada por especulación.❖