Peluchín pide disculpas por no haber destapado ampay de Julio Guzmán

Rodrigo González, mejor conocido como Peluchín, no quiso estar ausente del escándalo generado por la supuesta infidelidad del excandidato presidencial Julio Guzmán. No encontró mejor manera que hacerlo con un meme en que se disculpa con sus seguidores por no haber sido quien lo destape.

Desde su cuenta de Instagram, donde suele comentar e informar sobre lo que ocurre en la farándula, Peluchín se excuso con sus fans y señaló que los programas dominicales lo quieren dejar sin chamba.

“Rodriguistas les he fallado. Cuarto Poder me quiere serruchar”, escribió en el meme.