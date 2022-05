Pekín endurece las medidas ante rebrote de covid-19 y restringen viajes al exterior

Las redes sociales chinas se llenaron de rumores so- bre un posible confinamiento de la ciudad durante varios días, algo que no se produjo. La Administración Nacional de Inmigración anunció que restringirá los viajes de los ciudadanos al extranjero por “razones no esenciales”.

Esta medida llega nueve meses después de que la auto- ridad migratoria endureciera la emisión y renovación de pasaportes para viajes “no urgentes”.

El dato: En 2021, la Administración Nacional de Inmigración registró solo 74 millones de entradas y salidas internacionales en China continental, casi un 79% menos en comparación con el nivel previo a la pandemia en 2019. El gobierno chino se reafirma en su política de “cero covid”.