Pedro Suárez Vértiz cuenta granos de arroz en cuarentena

Pedro Suárez Vértiz es un innegable animador de las redes sociales. Aunque sus comentarios suelen ser polémicos por su conservadurismo, su opinión expresa un sentir no minoritario entre los peruanos.

Esta vez, en tiempo de encierro necesario para enfrentar al coronavirus, ha preferido el humor y los buenos deseos, y no ocuparse de temas controvertidos. Ha bromeado sobre las increíbles y excepcionales tareas que podemos realizar en medio de la cuarentena: “La verdad no es tan aburrido estar en la casa. Pero sí me parece increíble cómo en un paquete de arroz hay 8976 granitos y en el otro 8982”, escribió.

Además, sugirió a sus fans rezar: “Buenos días amigos míos y feliz domingo para todos. No se olviden de orar hoy al mediodía en casa con los suyos”. Recordemos que hace unos días incluso recomendó una oración. “Espíritu Santo, ven por favor. Acércate a nosotros para así poder hablar con nuestro padre”, se lee al principio de la plegaria