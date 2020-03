Pedro Olaechea: “la historia juzgará a los actores del cierre del Congreso”

Muchas dudas. Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, señaló que respeta y acata el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que le concede absoluta legalidad al cierre del Congreso efectuado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, a fines del año pasado, pero que este mismo fallo deja muchos aspectos sin aclarar y ante la carencia de respuestas será la historia la que se encargue de ubicar a cada actor de estas crisis política en el papel que desempeñó.

“La cuestión fáctica no se ha aclarado, hay temas que han quedado en la demanda y hay temas que obviamente nosotros estamos esperando algún tipo de respuesta, pero es la complejidad del documento que tendrá que aclararse o no aclararse, pero lo que es hecho es que la historia se va a encargar de juzgarnos a todos los que hemos participado, de una u otra forma”, dijo en diálogo con Christian Hudtwalcker, en Exitosa.

En este sentido, Pedro Olaechea señaló que ante la falta de aclaración de “muchos temas pendientes” por parte del TC sobre lo ocurrido durante el cierre del Congreso, será la historia la que encargue de juzgar el papel que cada uno desempeñó, pero aclara que es respetuoso de los determinado por el Tribunal Constitucional.

“Hay una sentencia, el tiempo va a decir lo que ha sucedido, yo me he callado y se acabó. Acató (lo del TC), en términos legales el TC lo hizo legal (el cierre del Congreso). Yo no quiero ser juez de lo que yo he sido actor, si soy actor del tema no puedo hablar, yo acepto lo que el marco ha dado”, agregó.