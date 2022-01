Pedro Francke se solidariza con Avelino Guillén tras su renuncia al cargo de ministro del Interior

Expreso toda mi solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción. Estimado Avelino, estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor. Un fuerte abrazo — Pedro Francke (@pedrofrancke) January 31, 2022

¿Por qué renunció?

El último domingo, Avelino Guillén dijo haber presentado su carta de renuncia “irrevocable” al cargo de ministro del Interior al presidente debido a que el mandatario evitó tratar el tema de las bajas dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) por más de dos semanas.

De acuerdo al ex fiscal supremo, Castillo le dijo que tomaría una decisión sobre los temas de la PNP pero nunca más habló de ello. Sin duda, ello fue una señal para que Guillén de un paso al costado del cargo.

“Le dijo que la única salida era el cambio del comandante general de la Policía Nacional y él me dijo que eso lo iba a ver en un plazo breve y que esa situación no podía dar para más. Pero han pasado más de dos semanas y al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, manifestó.

