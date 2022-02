Pedro Castillo: “Ya no estamos en campaña, somos gobierno y el Perú necesita soluciones inmediatas”

El presidente de la República, Pedro Castillo, calificó de “inútiles” los ruidos políticos generados por un sector de la oposición del Congreso, y aseguró que el Ejecutivo viene trabajando con las autoridades regionales en el marco de la descentralización, “sin robarle nada al pueblo”.





“Yo he venido a contribuir y a declarar en emergencia la educación del pueblo peruano, he venido para darle salud a este pueblo, he venido para trabajar con las autoridades de la mano, pero sin robarle nada al pueblo (…) Ya no estamos en campaña, somos gobierno y el Perú necesita soluciones inmediatas, no puede haber más pueblos aislados”, enfatizó el mandatario desde Amazonas.

En ese sentido, anunció que trabajará en la construcción de la carretera de la provincia de Rodríguez de Mendoza de la región Amazonas y encaminará la Segunda Reforma Agraria. Así como en escuelas modernas, centros médicos equipados y dotados de personal calificado.





“A mí no me preocupa los ruidos políticos inútiles porque sé que voy a trabajar por los más olvidados y estamos asumiendo esta responsabilidad. Queridos compatriotas, el tiempo es lo más apremiante, no hay tiempo de hablar más, no hay espacio para hablar tanto, es hora de trabajar de destinar el presupuesto directamente al pueblo”, añadió.

Castillo Terrones destacó también que el Perú está en el mejor momento económico, dándole tranquilidad, sostenibilidad y garantía económica, política y social a la ciudadanía.

“Hoy demostramos a Perú y al mundo que somos un gobierno con estabilidad económica sostenible y confiable. Desde Amazonas llamo a los inversionistas, a los empresarios privados a invertir en el país, en Amazonas y sus distritos, para potenciar la riqueza turística y agropecuaria”, subrayó.

