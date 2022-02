Pedro Castillo: “Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia”

Este sábado, el presidente de la República, Pedro Castillo, informó que la Policía Nacional contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar el cuidado de los ciudadanos y el control del orden interno, en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por el incremento de actos delictivos y de criminalidad.





Asimismo, el mandatario solicitó al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, coordinar con la cartera de Defensa, a fin de implementar diversas medidas para combatir la violencia y evitar un mayor número de víctimas.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, declaró.





Además, consideró que la Policía Nacional tiene la “capacidad” de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y asegurar la convivencia pacífica, pero con el respaldo del personal de las Fuerzas Armadas podrá tener mayores recursos y desarrollar estrategias de intervención. En esa línea, destacó las acciones de las rondas campesinas para disminuir la delincuencia. “Esos esfuerzos hay que sumarlos”, añadió.

Rechazó acusaciones de presunta corrupción

El presidente Castillo aseguró que no ha cometido delitos de corrupción durante su gestión. “Rechazo que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia”, señaló.

