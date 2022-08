Pedro Castillo tras agresión de Alva a Isabel Cortez: Si fuera al contrario, hubiera sido desaforada del Congreso

Durante su encuentro con la población de San Rafael en San Martín, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció acerca del incidente entre la expresidenta del Congreso, Maricarmen Alva, y la legisladora Isabel Cortez, que se registró en el pleno del Congreso el último jueves.

“Hay gente que ningunean y tratan mal a nuestras hermanas congresistas que vienen de la clase obrera y cuando hagan eso (pidan una sanción), simplemente habrá una amonestación, pero si fuera al contrario esa congresista que ayer fue ninguneada y maltratada ya la hubieran desaforado. Eso no podemos permitirlo”, señaló el jefe de Estado, Castillo Terrones.

Asimismo, se comprometió a que su Gobierno trabaje para atender las necesidades de la población e implementar nuevas medidas para impulsar el desarrollo del país. En esa línea, invitó a los periodistas de los diferentes canales de televisión a entrevistarlo en un escenario que refleje “la realidad” como el departamento de San Martín.

“Los mototaxitas, los maestros, los chacreros que venimos de la chacra. No hay necesidad de estar gritando por esta realidad. Dos presidentes consecutivos y ahora he venido a constatar que aquellos que salen en televisión, entrevistando a gente que no conoce el país. Yo les invito a hacerme una entrevista acá en esta realidad”, manifestó.

También puedes leer: “Quienes conocemos la cultura chotana, sabemos que Pedro Castillo no renunciará”, dice analista política de Chiclayo

Además, señaló que los personajes políticos que piden la vacancia presidencial, no aceptan que el jefe de Estado sea “un chacrero, un campesino”. El mandatario señaló que las personas que están en contra de su gestión “pagan” para realizar una persecución en su contra.

“Sabes por qué piden la vacancia, la destitución, la inhabilitación del presidente. No les gusta que un chacrero esté en Palacio, que un campesino esté en Palacio”, indicó.

“Ahora hacen su finta pagando millones de soles a personas que hacen una persecución (…) hacen su show para que a la familia la tengan que enmarrocar y le digan al país que ese es el presidente corrupto, quieren enmarrocar a la familia y por qué no enmarrocan a los que abandonan la educación del pueblo”, añadió.

Más información: