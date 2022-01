Pedro Castillo sobre si culminará su mandato: “Por supuesto, el pueblo me ha traído acá”

El presidente Pedro Castillo aseguró que culminará su mandato en el año 2026 a pesar que “un sector del Congreso” ha buscado su vacancia. En ese sentido, el jefe de Estado indicó que este grupo de parlamentarios “tienen su propia agenda”.





“Por supuesto (que voy a terminar mi mandato), el pueblo me ha traído acá. No para hacer lo que se sospecha, sino para hacer las cosas bien. Yo no voy a robarle un centavo a mi país”, manifestó el mandatario en una entrevista con CNN en español.





Asimismo, Castillo Terrones dijo que, cuando presentaron la moción de vacancia contra su persona, los congresistas de “izquierda, del centro y los congresistas que aman al país no se prestaron a ese juego”.

“El Congreso tiene toda una agenda. Estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso, de una parte. Pero creo que las bancadas responsables de izquierda, del centro y los congresistas que aman al país no se prestaron a ese juego. Ellos (la oposición) tienen su propia agenda”, declaró.

Por otro lado, Pedro Castillo evitó pronunciarse sobre la bancada de Perú Libre, la cual está dividida entre el bloque magisterial y los parlamentarios que apoyan al secretario general Vladimir Cerrón.

“No me voy a entrometer en cosas de la bancada. (…) Una cosa es la vida partidaria y otra cosa es mi trabajo como presidente. Ellos pueden discrepar, y que bien que discrepen. Eso es importante porque para el bien del país no se tiene que tomar de un solo ángulo. Tiene que pasar por una controversia, de un análisis distinto. Eso es muy bueno. Al final salen fortalecidos”, finalizó.

