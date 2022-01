Pedro Castillo sobre Karelim López: “No me une ningún vínculo amical ni laboral”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció sobre su relación con la empresaria Karelim López, quien presuntamente asistió a Palacio de Gobierno para reunirse con él y quien fue captada ingresando a la vivienda del jirón Sarratea, en Breña.





El jefe de Estado, quien conversó con Exitosa en su primera entrevista con un medio de comunicación en seis meses de gobierno, negó que López Arredondo sea su amiga o que la haya citado personalmente para conversar.

“No la conocí a esa señora. No me une ningún vínculo amical ni laboral. (Karelim López) ha ingresado como ingresa cualquier persona. Yo la recibí (en Palacio), conversamos un momento y hablamos de que es necesario hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios […] pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona interesada”, indicó.





Asimismo, el mandatario dejó en claro que, durante el encuentro que sostuvo con la empresaria, no se abordó el tema de la licitación del proyecto de construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, en el departamento de San Martín.

“Acá no es el espacio para tratar, no tengo porqué tratarla, para eso están los sectores. Nunca se trató (sobre el tema del puente) y ninguna sola palabra ha habido de eso. Hoy, en este marco de las investigaciones, es el espacio donde se va a ventilar (la verdad)”, aseguró Pedro Castillo.

Entrevista exclusiva del presidente Castillo con Exitosa

Este domingo 23 de enero Exitosa transmitirá, en exclusiva, una entrevista con el presidente de la República, Pedro Castillo. La cita, llevada a cabo en Palacio de Gobierno, será el primer diálogo del jefe de Estado con un medio de comunicación televisivo en seis meses de mandato.

Castillo Terrones conversará con Nicolás Lúcar sobre los primeros 180 días de su gobierno: sus expectativas como presidente, su relación con Vladimir Cerrón, las visitas en la casa de Sarratea, las presuntas reuniones con Karelim López y Samir Abudayeh, su Gabinete Ministerial, entre otros.

