Pedro Castillo: Si los funcionarios no cumplen con sus labores estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos

Durante el IV Consejo de Ministros Descentralizado, el presidente de la República, Pedro Castillo, pidió a la población decir qué ministro de Estado debe ser removido de su cargo y reemplazado por otra persona que se encargue de proponer medidas a favor del desarrollo del país desde la cartera que lidere. Asimismo, señaló que su Gobierno será “autocrítico”.

“Nosotros asumimos la crítica y también he dicho que debemos ser autocríticos, y por eso expreso al pueblo de Wanka y al país que si ustedes ven algún sector o algún ministro que no abra las puertas y que no funciona, tráiganos alguna propuesta y yo haré de inmediato el cambio correspondiente”, declaró el mandatario Castillo.

Además, indicó que los funcionarios deben de cumplir con sus labores y atender las necesidades de la población, con el objetivo de que los ciudadanos resulten beneficiados y se registre un mayor progreso, ya sea económico, social, político, en el marco de la pandemia por la Covid-19.

En esa línea, aclaró que si el país considera que se “ha equivocado” en designar a algún miembro del Poder Ejecutivo, está “dispuesto a hacer los cambios inmediatos”.

“Tenemos que ser un gobierno que atienda las necesidades del país. Si es cierto que nos hemos equivocado en poner alguna persona que se encasilla en su sector y más obedece a su viceministro o director, y no atiende a la población, díganlo, estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos”, manifestó.

Asimismo, consideró que las autoridades deben de escuchar a los ciudadanos para conocer sus requerimientos y trabajar en ello. El mandatario también se comprometió a asignar a una persona la labor de comunicar las demandas de la población al Poder Ejecutivo.

“Nuestro despacho, directamente con la PCM, juntamente con el gobierno regional haga una asamblea directamente con las bases y con los dirigentes porque es necesario escucharlos desde el propio pueblo. Una cosa es que lo diga la autoridad, el alcalde, el ministro, y otra cosa es que lo diga el pueblo, porque lo dice con verdadero sentir”, sostuvo.

