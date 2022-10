Pedro Castillo: Se quieren bajar al Gobierno, no van a encontrar pruebas porque un campesino no puede robar a otro

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, afirmó este sábado que sus detractores se quieren “bajar al Gobierno” y aseguró que no encontrarán pruebas que lo involucren en actos de corrupción porque “un campesino no le puede robar” a otro.

Durante su participación en el IV Congreso Nacional de la Asociación Nacional Pachacútec, realizado en el distrito de Pichari (Cusco), el jefe de Estado manifestó que “si el pueblo permite” que se le retire del cargo, buscarán hacer lo mismo con la próxima “voz del pueblo” que surja.

“Se quieren bajar al Gobierno y por eso, queridos compatriotas, lo que hagan ahora con nosotros y si el pueblo permite eso, mañana o los años siguientes, cuando surja una voz igual, una voz del pueblo, van a acostumbrarse a hacer lo mismo. Por eso compañeros, vamos a responder, no de la misma manera que lo hacen ellos, creando denuncias, obligando declaraciones fantasmas y creando colaboradores eficaces, amenazándoles para que digan ante jueces y fiscales ‘sí, el presidente es lo que me dijo que hiciera'”, indicó el mandatario.

También te puede interesar: Patricia Juárez: Pedido para activar Carta Democrática se sustenta en argumentos imprecisos y falsedades

En esa línea, señaló que se buscan evidencias en su contra, pero no las encontrarán porque un hombre del campo no le puede robar a su similar.

“A pesar de esas calumnias, de esas denuncias, quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y le diga ‘sí señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto’ […] no la van a encontrar porque un campesino no le puede robar a un campesino, un maestro no le puede robar a un maestro, un hombre del campo no le puede robar a otro hombre del campo”, precisó.

Así mismo, le pidió a la población que denuncien si encuentran a algún funcionario pidiendo prebendas y afirmó que él mismo tomará las acciones pertinentes para que se aplique una sanción.

“Si ustedes encuentran a algún funcionario del Gobierno, de cualquier instancia, que pide alguna prebenda, teniendo su sueldo, teniendo su puesto y viene a trabajar, y empieza a negociar, haga la denuncia que yo mismo tomaré las acciones correspondientes para sancionarla, porque ningún funcionario tiene que ir para hacer cosas a espaldas del pueblo peruano“, expresó Castillo Terrones.

Otras noticias en Exitosa