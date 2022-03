Pedro Castillo se defendió en el Congreso en solo doce minutos

El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó al hemiciclo e inició su exposición, en solo doce minutos, indicando que respeta “el marco constitucional y sus herramientas de control”; para luego remarcar que no existen hechos “que ameriten” su destitución y que lo quieren sancionar por actuación de otras personas.

“Encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho”, puntualizó.

En ese sentido, dijo que la vacancia “se ha construido sobre la base de hechos que ya se discutieron en una anterior moción” y por cuestiones que no lo comprometen directamente. “¿Cómo es posible que, se me pretenda acusar y sancionar por la actuación de terceros? Es como si Paula cometiera una falta y se le sancionara a Elena”, dijo.

En esta línea, el jefe de Estado resaltó que en la moción “hay casos que están en fase de investigación en la fiscalía y en el Congreso”. “Están en investigación preliminar, es decir, los fiscales ni siquiera han denunciado, ni mucho menos, formulado acusación. ¿Cómo se podría sancio nar utilizando esos hechos si ninguno ha sido siquiera corroborado?”, enfatizó.

Quizás te interese leer: Legisladores protagonizan enfrentamiento verbal durante debate de vacancia presidencial

Manifestó, además, que “la moción da cuenta de hechos nuevos que no califican para vacancia”. “No hay ningún medio probatorio incorporado y que acredite alguna irregularidad. No hay hecho alguno que califique como incapacidad moral permanente”, añadió.

Al despedirse, les invocó a los parlamentarios a abandonar “este ambiente de turbulencias” y voten por “la democracia y contra la inestabilidad”, para luego dar el pase a su abogado José Palomino Manchego, quien expuso en la misma línea del presidente, en el sentido que “no hay un hecho debidamente comprobado y no puede responder por actos de terceros y que todo está en investigación”.

“La moción de vacancia no tiene una fuente certera de hechos debidamente comprobados, sino que contiene enlaces de internet. No hay documentos legales ni judiciales, solo 65 links y videos de YouTube”, expresó el abogado, tras recordar que la defensa legal de Karelim López reconoció que su clienta no se reunió con Pedro Castillo en Sarratea y que sobre el puente Tarata los que deben responder son los funcionarios que habrían direccionado el contrato.

“Todos son mitos difundidos por los medios de prensa”, acotó

NIEGA CONTRADICCIONES

El abogado del presidente sostiene que, pese a que la responsabilidad de los hechos penales es individual, en la moción de vacancia se hace referencia a siete casos en los cuales los involucrados son terceras personas. Dice que no hay hechos corroborados ni contradicción en las declaraciones del mandatario sobre las acusaciones de corrupción. “La moción solo recoge la información de los medios”, aseguró tras negar un gabinete en la sombra.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES