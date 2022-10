Pedro Castillo saluda al diario El Peruano en su aniversario: “197 años de contribución a la información veraz y plural”

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, saludó este sábado al diario El Peruano por su aniversario y resaltó que son 197 años contribuyendo a “la información veraz y plural” al servicio del Perú.

“Un saludo a todo el equipo de profesionales del diario El Peruano por sus 197 años de contribución a la información veraz y plural al servicio del país. ¡Feliz aniversario!“, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.

Un saludo a todo el equipo de profesionales del @DiarioElPeruano por sus 197 años de contribución a la información veraz y plural al servicio del país.

¡Feliz aniversario! pic.twitter.com/RyjjSibl2U — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 22, 2022

También te puede interesar: Pedro Castillo visita Pichari para actividad oficial: “Seguimos trabajando para el pueblo”

“No van a encontrar pruebas”

Cabe recordar que hoy, 22 de octubre, el mandatario estuvo en el distrito de Pichari (Cusco), desde donde afirmó que sus detractores se quieren “bajar al Gobierno” y aseguró que no encontrarán pruebas que lo involucren en actos de corrupción porque “un campesino no le puede robar” a otro.

Durante su participación en el IV Congreso Nacional de la Asociación Nacional Pachacútec, Castillo Terrones manifestó que “si el pueblo permite” que se le retire del cargo, buscarán hacer lo mismo con la próxima “voz del pueblo” que surja.

“Se quieren bajar al Gobierno y por eso, queridos compatriotas, lo que hagan ahora con nosotros y si el pueblo permite eso, mañana o los años siguientes, cuando surja una voz igual, una voz del pueblo, van a acostumbrarse a hacer lo mismo. Por eso compañeros, vamos a responder, no de la misma manera que lo hacen ellos, creando denuncias, obligando declaraciones fantasmas y creando colaboradores eficaces, amenazándoles para que digan ante jueces y fiscales ‘sí, el presidente es lo que me dijo que hiciera’”, indicó.

En esa línea, señaló que se buscan evidencias en su contra, pero no las encontrarán porque un hombre del campo no le puede robar a su similar.

“A pesar de esas calumnias, de esas denuncias, quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y le diga ‘sí señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto’ […] no la van a encontrar porque un campesino no le puede robar a un campesino, un maestro no le puede robar a un maestro, un hombre del campo no le puede robar a otro hombre del campo”, precisó.

Otras noticias en Exitosa