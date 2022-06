Pedro Castillo reveló que dejó de utilizar su sombrero por pedido de su hijo

A inicios de febrero de 2022, el presidente de la república, Pedro Castillo, sorprendió a más de uno al dejar de usar su emblemático sombrero. Cuatro meses después, el jefe de Estado reveló que dejó de utilizarlo por pedido de Arnold, su hijo mayor.

En declaraciones a TV Perú, el mandatario contó que el pasado 8 de febrero, fecha en que su hijo cumple años, Arnold le recalcó que, tras las elecciones presidenciales de 2021, él se había convertido en el “presidente de todos los peruanos”, por lo que ya era hora de dejar atrás su sombrero.

“Mi hijo cumple años el 8 de febrero y entre uno de sus pedidos me dijo: ‘Papá, yo sé que mis abuelos y mis hermanos en Puña (Cajamarca) usamos sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, por favor quítate el sombrero’”, contó Castillo.

Acotó que aunque “extraña su sombrero”, le hizo caso a su hijo Arnold para hacer un llamado a la unidad a través de su gesto, pues distintos sectores de la prensa y el Congreso lo criticaron por utilizar su sombrero incluso en actos protocolares.

“Lo he hecho con la finalidad de hacer un llamado a la unidad, estoy dispuesto a seguir trabajando por mi país, al que tanto quiero y estimo”, sentenció.

En esa línea, detalló que su familia “sufre” ante las acusaciones que recaen en su contra por presuntos casos de corrupción, entre ellos el caso Puente Tarata III.

El mandatario agregó que en las pocas veces que se ha comunicado con su padre, don Ireño Castillo, este le ha recalcado que lo desheredará si es que se comprueban las denuncias de corrupción contra el gobierno.

“Mi papá me ha dicho: ‘El día que me entere que has ido a Palacio para robarle al Perú, voy a desheredarte. Un abrazo a mi padre y mi familia, en ese marco yo no voy a traicionar”, puntualizó.

