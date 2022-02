Pedro Castillo respalda a Hernán Condori: “Los invito a que caminen con el ministro a la posta más lejana”

El presidente de la República, Pedro Castillo, evitó responder esta mañana por los cuestionamientos que pesan sobre el ministro de Salud, Hernán Condori. En declaraciones para los medios, el mandatario aseveró que el problema en el sector salud no parte por la designación de una persona, sino que es un “problema histórico”.





“Ustedes miran personas, no miran los casos graves. El problema de la salud no es un problema netamente endémico, es histórico. [¿Y si no está preparado el ministro?] No estuvo preparado todo el sistema de salud que pasó, hoy lo vamos a corregir. Los invito a que caminen junto con el ministro a la posta más lejana y que él mismo les responda“, dijo en respuesta a los periodistas.

Durante una actividad oficial en Mega Centro (Lurín), el mandatario también mostró su incomodidad luego que la prensa recordara que el actual titular del Ministerio de Salud (Minsa) tiene fotos junto a Arturo Cárdenas, hoy prófugo de la justicia por el caso ‘Los Dinámicos del Centro‘.

“Yo no he venido a responder cosas mezquinas. He venido a responder por el país, por cosas de educación, de salud y voy a seguir luchando”, sostuvo.

Sobre voto de confianza

En otro momento, el jefe de Estado confió en que el Congreso de la República brindará el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por el premier Aníbal Torres.

Precisó que espera que los parlamentarios no solo “levanten la mano” para votar, sino que trabajen en conjunto con el Poder Ejecutivo.

“Estamos como Gobierno y es nuestra función y responsabilidad asistir al Congreso. Esperemos que no solo se levante la mano para dar el voto de confianza al gabinete. Estoy seguro que, así como nos acompañan muchos congresistas al interior del país, constaten como están las escuelas y como están los caminos”, añadió.

