Pedro Castillo: “Reclaman la vacancia para evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir”

Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias 2022, el presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que aquellos que promueven la vacancia en su contra tienen el propósito de “evitar los cambios” que su gobierno “se empeña en cumplir”.

También te puede interesar: Norma Yarrow le grita “corrupto” a Pedro Castillo durante su mensaje a la Nación

“Desestabilizan y reclaman la vacancia no por falta de resultados o por inexistentes imputaciones que nunca probarán, sino por defender sus intereses privados y por evitar los cambios que mi gobierno se empeña en cumplir“, dijo este jueves ante el Pleno del Congreso.

El jefe de Estado realizó esta declaración tras informar que en lo que va del presente año, y a pesar de la pandemia, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que el país ha crecido en 3.5%, cifra superior al promedio de la región.

“Igualmente, entre los países emergentes, también superamos la proyección del 2.5% del crecimiento económico para el 2022. Eso no se comunica. Como tampoco se dice que los organismos globales como el Banco Mundial prevé que los crecimientos de las economías avanzadas descenderían, llegando a un 2,6% para este año 2022 lo que es muy inferior a lo que alcanzaremos”, agregó.

En esa línea, el mandatario cuestionó a los medios de comunicación y dijo que “se van a cansar” de buscar pruebas de corrupción “porque no las van a encontrar“.

“Nada de esto (proyecciones económicas) se propala y, si se presenta la información, no existe la mínima ni real valoración del impacto de estos hechos. Porque a los medios, empeñados en desestabilizar al gobierno, no les interesa difundir los logros. Sólo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo, acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar”, puntualizó.

Lo más visto en Exitosa