Pedro Castillo: “Quien se levantó en armas para acabar con la vida de los peruanos es el actual gobierno”

Este miércoles, el expresidente de la República, Pedro Castillo, responsabilizó al actual gobierno de Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las violentas protestas registradas a mediados de diciembre en diversos puntos del país.

Durante la audiencia para apelar la prisión preventiva en su contra, el exjefe de Estado brindó sus descargos y negó ser responsable del delito de rebelión que le imputa la Fiscalía de la Nación.

“Estoy totalmente de acuerdo con los argumentos desarrollados por parte de mi abogado, pero quiero agregar que yo jamás he cometido el delito de rebelión. No me he levantado en armas, tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero debo decir que quien se sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno”, declaró.

“Yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien sí ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas”, agregó el expresidente Asimismo, Castillo Terrones calificó de “venganza política” la situación judicial que afronta y solicitó su libertad, exigiendo que se le revoque la prisión preventiva. “Finalmente, pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar al país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido que cese el odio y solicto mi libertad por ser un justo derecho”, enfatizó. Del mismo modo, dijo que hasta el momento no se ha podido contactar telefónicamente con su familia. “Debe tener conocimiento, usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia”, sostuvo. En esa línea, pidió que se le brinde acceso a un servicio telefónico para comunicarse con sus parientes, quienes se encuentran en México tras recibir asilo político. “En cuanto a en mi arraigo familiar, cómo más puedo justificar si no más anteponiendo a buen recaudo a cambio de mi libertad. Es más, debo manifestar que solicito se me dé la oportunidad para tener acceso a un servicio telefónico para llamar a mis padres y a mi familia. Muchas gracias”, culminó su intervención. Mira el video



Antecedentes

Como se recuerda, Castillo se encuentra recluido desde el pasado 16 de diciembre en el Centro Penitenciario de Barbadillo, ubicado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el distrito de Ate, por el fallido intento de golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre.