Pedro Castillo: “Que demuestren los golpistas a quién le hemos quitado su casa, a quién le hemos expropiado”

Este martes, durante su visita en la región de Cajamarca, el presidente Pedro Castillo, ratificó que no renunciará al cargo y calificó de “golpistas” a quienes buscan destituirlo desde que empezó su mandato y que ahora vienen preparando dos mociones de vacancia presidencial ante las revelaciones de Karelim López, que lo involucra en presuntos actos de corrupción.





“Para mí no hay un paso atrás. Se crean psicosociales que voy a renunciar, que soy corrupto. He venido acá para corregir los errores que se han dado en el país. Se está avanzado el proyecto del ingreso libre a las universidades (…) Los recursos del país tienen que ser para todas las regiones, para el último rincón, no pueden salir de nuestra frontera. Tenemos que emprender esta segunda reforma agraria”, manifestó esta noche el jefe de Estado

“Que demuestren los golpistas a quién le hemos quitado su casa, a quién le hemos expropiado”, enfatizó en referencia a los primeros cuestionamientos hacia su gestión.





En otro momento, el mandatario reiteró su pedido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que se active la Carta Democrática Interamericana con la finalidad de dar tranquilidad al país y para que se “respete” el mandato de la población expresado en los comicios.

“A la OEA para que de una vez por todas activar la carta democrática para que este grupo minoritario entienda de una vez que a la mayoría se le respeta y que a la mayoría”, sostuvo, a pesar de que numerosos constitucionalistas han señalado que la petición del presidente no tiene asidero en esta coyuntura política.

