Pedro Castillo promulgó ley que permite nuevo retiro de los fondos de AFP

Este viernes 20 de mayo, el presidente Pedro Castillo firmó la ley que permite el retiro de hasta 18 400 soles, equivalente a 4 UIT, de los fondos privados de pensiones (AFP), en el contexto de la pandemia de la covid-19. Además, precisó que esta medida excepcional es necesaria frente a la actual coyuntura económica.

“Me enorgullece ser el primer presidente constitucionalmente elegido que estampa su firma para beneficio de los hermanos peruanos. Este gobierno se debe al pueblo, no se debe a otros intereses. Los escuchamos siempre y no podemos negarnos al clamor del pueblo. No podemos negarle a la población el dinero de sus ahorros que fue obtenido con su trabajo, esfuerzo y sudor”, expresó el mandatario desde Palacio de Gobierno.

La norma, aprobada por el Pleno del Congreso, el pasado 4 de mayo, señala que el retiro de hasta 4 UIT no afectará la economía y beneficiará a más de ocho millones de personas que se encuentran en el Sistema Privado de Pensiones. Asimismo, establece que los más beneficiados con esta ley serán aquellas personas que no cotizan en las AFP por más de tres meses.

Con esta medida se pretende aliviar la economía familiar de miles de afiliados por la pandemia del covid-19, logrando que se incremente el consumo en la economía nacional, estipula la norma.

