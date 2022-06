Pedro Castillo | Presidente asegura que “jamás me va a salpicar a mí la corrupción”

El presidente Pedro Castillo dijo que “jamás me va a salpicar a mí la corrupción, y si (eso) pasa por el entorno familiar, hay que dar la cara, la tenemos que hacerla, no solamente al entorno del presidente, sino a muchas personas que hasta el día de hoy no dan la cara”.

El mandatario aseguró que la casa de Breña no fue ni es un Palacio de Gobierno en la sombra. “Es una casa particular, de un familiar, de un paisano. Jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea y no puedo tratar temas de gobierno, temas de Estado, fuera de Palacio. No ha habido la mínima intención de tratar esos temas a puerta cerrada”, afirmó tras asegurar que no todas las personas que ingresaban a esa vivienda llegaban a conversar con él.

Castillo descartó que en esa casa se haya reunido con la colaboradora eficaz de la Fiscalía, Karelim López, quien lo acusó de dirigir una organización criminal. “Nunca me he reunido, nunca la esperé. Me imagino que, en el marco de estas investigaciones, de estos videos, de estos audios, me imagino que van a salir muchas imágenes, pero a mí jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país”, puntualizó.

Aclaró que él jamás promovió que Karelim López le festeje el cumpleaños a su hija en Palacio de Gobierno. “Se habían autoconvocado unas personas que hacer un presente a mi hijita, no fue algo programado, algo previsto. Eso ya corresponde a las investigaciones, se tiene que conocer”, expresó.

El presidente sostuvo, además, que no es responsable de lo que haga alguna de sus personas de confianza. “Tengo mis reparos en las personas que hoy tengo al frente. Yo no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de Cultura o algún otro ministro, en el espacio de la confianza que le estemos dando, no sé qué cosa pueden estar queriendo asumir o pensando hacer”, declaró.

Además, dijo que no ha vuelto a conversar con sus sobrinos, investigados por actos de corrupción, y que está indignado por las denuncias en las que están envueltos. “Como cualquier ciudadano estoy indignado. No he vuelto a conversar (con ellos), yo estoy enfocado y dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido hacer. Tenemos que ser francos y drásticos con los actos de corrupción, se tiene que dar la cara y hacer todas las investigaciones”, manifestó.

Audios de María del Carmen Alva

El presidente Pedro Castillo también se pronunció sobre los audios de la titular del Congreso, María del Carmen Alva, en la que habla de un supuesto plan para vacarlo, sacarlo del poder y asumir ella el gobierno, los cuales consideró que forman parte de las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo que deben quedar de lado por el bien del país.

“Yo creo que debemos dejar ese espacio de confrontación. Si bien es cierto hay una agenda, yo creo que la fricción que se ha venido dando entre el Ejecutivo y Legislativo debemos pararla”, manifestó.

Aclaró que no tiene la intención de enfrentarse al Congreso debido a que maneja otras prioridades en su gestión. “Por nuestra parte no va haber ninguna intención de decir o hacer algo contra el Congreso. Nosotros como Ejecutivo tenemos nuestras propias prerrogativas, incluso constitucionales”, sostuvo.

Castillo adelantó, además, que asistirá a la citación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, así como a otras instancias de la justicia que lo requieran.

“A mí me han montado muchos audios y videos y a mí no me extraña eso, pero lo que corresponde para transparentar ese marco, en cuanto a la corrupción, estoy dispuesto a colaborar, pero rechazo que por parte nuestra se haya encaminado a un ministro ‘que yo te encargo esto’ y que a una persona de confianza se le haya dicho ‘que cuesta esto o vale tanto’”, dijo.

