Pedro Castillo presenta demanda de hábeas corpus contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Este domingo, el presidente de la República, Pedro Castillo, presentó una demanda de hábeas corpus en contra de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, con el fin de declarar nula la admisión de la denuncia constitucional en su contra, que lo acusa de la presunta comisión del delito de traición a la patria e infracción constitucional.

Cabe señalar que, dicha medida fue presentada por el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, ante el Poder Judicial, en donde precisa que los integrantes de SAC habrían vulnerado el derecho a la libertad individual, a los principios de legalidad e inaplicabilidad de la ley penal, al debido proceso, a la presunción de inocencia y libertad de conciencia.

Como se recuerda, la denuncia fue presentada tras las declaraciones que brindó el jefe de Estado a un medio de comunicación internacional sobre la salida al mar de Bolivia. Esta medida fue impulsada por los ciudadanos Fernán Altuve-Febres Lores, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra Arteaga, Ángel Delgado Silva, César Vignolo Gonzáles Del Valle y Francisco Tudela van Breugel-Douglas. Sin embargo, la hicieron suya los congresistas José Cueto de Renovación Popular y Norma Yarrow de Avanza País.

Ante ello, Pachas indicó que el jefe de Estado al expresar su postura en una cadena internacional CNN sobre la posibilidad de brindar acceso al mar a Bolivia no se considera atentar contra el “bien jurídico, la soberanía nacional”. En esa línea, indicó que el presidente en dicho medio de comunicación declaró que no “es su intención”.

“Dicho de otra forma, no atentan con el bien jurídico, soberanía nacional, toda vez que no se está dando salida al mar a Bolivia ni tampoco se le está entregando soberanía del mar peruano […] Señor Juez Constitucional, estas palabras nunca podrían configurar el delito de traición a la patria. Ya que el propio favorecido señalo no es mi intención”, se lee en el informe.

