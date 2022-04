Pedro Castillo pide disculpas a Huancayo y garantiza derecho a la protesta

Este jueves, el presidente de la república, Pedro Castillo, pidió nuevamente disculpas al país y en especial a la población de Huancayo por haber señalado que el paro de transportistas estaba siendo liderado por dirigentes “malintencionados” y “pagados”.

Durante su discurso en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Huancayo, el mandatario recalcó que se malentendieron sus declaraciones.

“Una vez más expresar mis sinceras disculpas a esta tierra huanca y al Perú si en algún momento ha habido una expresión malentendida. Vengo a decirlo hoy y lo haré siempre…”, dijo desde el Coliseo Wanka.

También expresó sus condolencias por las personas que han muerto durante las manifestaciones que se registraron en los últimos días en distintos puntos del país, como en Ica y Huancayo.

“Quisiera no solo pedir disculpas, sino también expresar mis condolencias a las personas que han perdido la vida en estas reyertas”, manifestó.

Tras recordar su pasado como dirigente sindical, Castillo Terrones criticó los actos de violencia en las movilizaciones.

“Siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, la educación, pero de la mejor manera, no tirando piedras, no tumbando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma”, sentenció.

En esa línea, el presidente anunció que su gobierno dejará sentada una base para que en el Perú la protesta se convierta en un “derecho”. Sin embargo, olvidó que el derecho a la movilización pública ya está estipulado en el artículo 2 numeral 12 de la Constitución.

“Tienen las calles y parques abiertos para manifestarse, porque eso es democracia. Queremos decirle al país que vamos a dejar sentada una base de que en Perú la libertad de protesta debe ser un derecho”, puntualizó.

