Pedro Castillo: “Perú Libre tiene que entender que no soy presidente del partido, sino de todos los peruanos”

“[¿Sientes que le debes algo a Vladimir Cerrón?] No se trata de sentir ni de deber. Yo no le debo nada a nadie. Tampoco él me debe, pero soy consciente que para llegar a un gobierno tienes que ser militante de un partido”, precisó en diálogo con Nicolás Lúcar.

No obstante, el presidente aseveró que el partido “tiene que entender” que ahora también está gobernando para quienes no apostaron por él en las elecciones generales.

“El partido tiene que entender que yo, al asumir el Gobierno, ya no soy presidente del partido. Yo soy presidente de todos los peruanos. La puerta está abierta para el doctor Cerrón y para todos los partidos”, añadió.

En otro momento, el jefe de Estado descartó que el exgobernador de Junín esté buscando imponer decisiones en su gestión.

“Para nada es así. Yo creo que el doctor Vladimir Cerrón hoy ha entendido que, por encima de todas las cosas, está el país”, sostuvo.

“Últimamente hemos conversado sobre la situación del país”

Desde Palacio de Gobierno, el mandatario también reconoció que, durante sus reuniones públicas con Cerrón Rojas, han conversado acerca de la situación actual que atraviesa el país.

“Últimamente hemos conversado, al igual que con otros actores políticos. Hemos hablado si estamos avanzando o no sobre lo que habíamos planteado para el país: las vacunas y el retorno a la presencialidad”, agregó.

Asimismo, indicó que el líder de Perú Libre sugirió que el Gobierno Central ponga énfasis en reforzar el sector salud.

“[Vladimir Cerrón] me habló sobre el espacio para los gobernadores regionales. Me trasladó su experiencia en el sector salud, que uno no solo puede hablar de vacunas, es necesario emprender el primer nivel de atención”, detalló.

