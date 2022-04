Pedro Castillo: Si algún ministro no quiere atender sus pedidos “tendremos que botarlo a su casa”

Atención. Este domingo, el presidente Pedro Castillo emitió un mensaje en Tumbes, y señaló que las integrantes del Ejecutivo realizarán un Consejo de Ministros en dicha región para atender pedidos que vienen demandando los ciudadanos y que no habrían sido escuchados por sus autoridades locales.

En declaraciones desde Tumbes, indicó que el escenario político debe estar acorde a la realidad del país y no se deben agendar otras acciones como podría ser la moción de vacancia, sino estar atentos a los pedidos de los ciudadanos.

“Tenemos que agendar lo que pide el pueblo peruano. ¿Cómo es posible que luego de 200 años de vida Republicana, una anciana salga con un cartel a pedir agua y alcantarillado a su pueblo? Por eso estamos acá. Autoridades si reciben los pedidos no son para archivarlos, sino dígannos qué ministros no les hacen caso, porque los hemos puesto para que trabajen por el país, si un ministro no quiere trabajar, lo tendremos que botar a su casa”, manifestó.

En esa línea, recordó que los ministros han sido designados en sus cargos para trabajar por las personas más necesitados.

“No podemos distraernos en otra cosa, que no sean las demandas del pueblo peruano”, agregó.

Asimismo, Castillo Terrones anunció que ante la solicitud de los alcaldes y gobierno regional local, se realizará un Consejo de Ministros descentralizado en dicha ciudad.

“Ahora mismo vamos a ponernos de acuerdo: o es antes del 29 o después, traer a todos los ministros a un consejo descentralizado acá en Tumbes”, expresó el mandatario. “Es para que ahí tengan el contacto directo con cada uno de los ministros”, señaló en referencia a las autoridades locales.

HUANCAYO

En un reporte Exitosa desde Huancayo, se alertó que en el sector de Muquiyauyo, los agricultores locales han bloqueado un tramo de la Carretera Central exigiendo la renuncia inmediata del presidente Pedro Castillo, ya que no se habrían escuchado sus reclamos.

Se debe precisar que esta zona comprende a la carretera que une la ciudad de Huancayo con Jauja y se mantiene bloqueada por las comunidades, que desconocen la tregua alcanzada por el fin de semana y exigen la renuncia de Pedro Castillo y la convocatoria a nuevas elecciones generales.

Según el reporte exclusivo de Exitosa, se indicó que los comuneros aseguran que no han participado en las mesas de diálogo que se hicieron en Huancayo, y en Muquiyayo, cerca del margen derecho del Río Mantaro, se observa un bloqueo del tramo con llantas quemadas y piquetes para que no pasen los autos, quienes han formado un tráfico de larga distancia.

