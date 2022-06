Pedro Castillo: “Me vi en la obligación de solicitar a la Comisión de Fiscalización que se posponga la citación”

El presidente de la República, Pedro Castillo, informó que reprogramó la declaración que brindará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República sobre presuntos actos irregulares en su gestión para el próximo lunes 27 de junio, debido a que “ya había agendado” asistir a la XVII Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa para escuchar las demandas de la población y exponer su compromiso de atender sus necesidades la brevedad posible.

“Ya habíamos programado con anticipación venir a Arequipa y específicamente a este lugar y durante estos días se nos había notificado que el día de hoy a las 9 am mi persona tenía que estar en el Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización. Me he visto en la obligación de solicitar a esta comisión para que se posponga y tendré que ir”, declaró el presidente Castillo Terrones.

“Tenemos la gran responsabilidad de cumplir con la población y cumplir con Arequipa, porque ya habíamos agendado estar en esta región para ver los grandes problemas que tiene”, añadió.

También puedes leer: Félix Chero: “Dejémonos de confrontaciones irracionales, situaciones que parecen parte de una campaña electoral”

Asimismo, invitó a los congresistas de la República a participar de los Consejos de Ministros que se llevan a cabo en las diferentes regiones del país. En ese sentido, felicitó a los ministros de Estado por las labores que realizan en los sectores para impulsar el desarrollo del país, también reconoció el trabajo de los alcaldes, quienes asistieron a la sesión del Gabinete Ministerial.

“Los anuncio que vamos a hacer el cronograma para visitar al resto de las regiones y los invito, así como a los hermanos congresistas que asisten a estos eventos y nos hacen ver qué tenemos que hacer y hay un compromiso mutuo para hacerlo, asistan también el resto de congresistas de las regiones. Felicito al equipo técnico, a los ministros y a los alcaldes que vienen de los lugares más recónditos de la región”, dijo.

Más información: