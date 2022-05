Pedro Castillo: “Me quieren poner el cliché de corrupto y quiero que me lo demuestren, a quién le he robado”

El presidente Pedro Castillo se pronunció este martes tras las revelaciones de la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López, quien lo acusó de haber negociado con el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, para tramitar su grado de magíster en la Universidad César Vallejo (UCV).

“A mí jamás me verán meter las manos para robar un centavo a este país, a este pueblo. Me quieren poner el cliché de corrupto y quiero que me lo demuestren, en dónde he metido la mano, a quién le he robado“, declaró desde la región de Apurímac.

“Hoy se inventan muchas cosas y se buscan personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen ni saben. Se meten con la familia y se meten con la forma como nos hemos superado con nuestra propia fuerza para ser lo que somos pero esa es su agenda, nosotros tenemos la agenda y esa agenda es atender las necesidades de este Perú profundo”, agregó.

Cabe recalcar que el jefe de Estado realizó estas declaraciones durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de riego para siete localidades de la provincia de Andahuaylas.

En el evento también participó el alcalde provincial de Andahuaylas, Adler Malpartida; el presidente del comité de usuarios del proyecto, Parco Chinquillay, y el gobernador regional Baltazar Lantarón.

🔴 En vivo | El jefe de Estado, Pedro Castillo, participa en el inicio de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de riego, que beneficiará a siete localidades de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac.#SiempreConElPueblo https://t.co/qaTzdV9QRD — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 10, 2022

