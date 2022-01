Pedro Castillo: “Me han acusado de ‘terruco’ y no hay ninguna evidencia”

En entrevista para Exitosa, el presidente de la República, Pedro Castillo, recordó que en el 2017 lo acusaron de ser ‘terrorista’ por encabezar la huelga magisterial durante la gestión del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.





El ahora jefe de Estado reveló que, en ese año, en Palacio de Gobierno no lo quisieron recibir porque presuntamente había una orden de “no hablar con terrucos”.

“[Cuando tú estabas en la huelga, una de las cosas que pedías era que el presidente de la República los atienda, pero no podían entrar a Palacio] No podíamos entrar porque había una orden que no hablen con ‘terrucos’. Me han acusado de ‘terruco’, imagínate. Si hubiese sido ‘terruco’, ¿cómo iba a estar en las aulas? Imagínate, no hay ninguna evidencia. Así se ha manejado este sistema político, yo jamás me atrevería a ponerle un sobrenombre a un maestro o a un campesino”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

“Dormí cuatro veces en la Plaza San Martín”

El presidente también detalló que durante la huelga magisterial, que se desarrolló entre los meses de junio y septiembre del 2017, durmió en la Plaza San Martín (Centro de Lima) durante cuatro noches.

“[Yo te conocí cuando eras parte de esos dirigentes que dormían en el piso] No sé si me encontraste en la plaza, pero yo sí me dormí cuatro noches en la plaza San Martín, en el suelo. Tenía de almohada un ladrillo. Además, teníamos un cartón grande y con eso nos tapábamos”, detalló.

Tras hacer un repaso de su etapa como dirigente sindical, hizo un llamado a “las grandes delegaciones” a acudir a la Casa de Pizarro para dialogar antes de iniciar una movilización en las calles.

“Llamo a las grandes delegaciones del país. A esa gente que quiere bloquear una carretera o convocar una paralización, no lo hagan. [Palacio de Gobierno] es el espacio para conversar, que vengan acá. Los problemas del país se resuelven conversando”, añadió.

Asimismo, realizó una invitación a las diferentes bancadas que conforman el Congreso de la República para discutir sobre temas de interés nacional.

“Invito al Congreso para que se den una pasadita por acá, para ver qué cosas estamos tratando. Desde este espacio, llamo a la población y a la gente que no cree que soy el presidente. Si tienen algún problema o idea sobre cómo enrumbar al país, yo los escucho. Yo no cierro las puertas a nadie”, sostuvo.

