Pedro Castillo: “Martina Portocarrero me dijo ‘van a sacar datos que te van a hacer daño a ti como presidente”

Este jueves, el presidente de la República, Pedro Castillo, rindió homenaje póstumo a la cantante folclórica Martina Portocarrero, quien falleció el pasado 23 de abril en una clínica, en Suiza, donde fue internada por padecer de cáncer al pulmón.

En su discurso, el mandatario reveló que le ofreció a Martina Portocarrero el cargo de titular del Ministerio de Cultura, pero ella lo rechazó y le advirtió que diferentes personajes políticos sacarían informaciones, que serían difundidas por los medios de comunicación, con el objetivo de perjudicar su gestión como jefe de Estado.

“Cuando asumimos el mandato la invité para que asuma el Ministerio de Cultura, igual me dijo: ‘Van a sacar algunas informaciones que te van a hacer daño a ti como presidente, pero cuenta conmigo, voy a estar luchando siempre’”, declaró el presidente Castillo.

Asimismo, informó que, en otra oportunidad, la convocaron para que postule como congresista de la República, pero ella no aceptó, debido a que consideró que algunos políticos se manifestarían en contra de su candidatura. Sin embargo, le aseguró que impulsaría diversas medidas y estrategias en beneficio de la población, pese a no asumir ningún cargo público.

“A ella se le escribió para que sea congresistas en esta batalla, pero ella misma dijo ‘no me verán pasar. Este sistema no va a querer que sea congresistas, me van a montar algunas injustificaciones’ y así fue, se la bajaron. Ella dijo ‘aunque no sea congresista seguiré luchando a tu lado, porque es el pueblo el que nos necesita’”, señaló el mandatario.

Además, señaló que la artista nasqueña, Portocarrero Ramos, es recordada debido a que, a través de sus canciones, protestaba en contra de la desigualdad, “la miseria de los pueblos”, e informaba acerca de la difícil situación que afronta el país.

“El hombre, que narraron situaciones encarnadas, abstraídas de la misma realidad de los pueblos. En esas canciones se encarnaban la situación y la república del país, sus autoridades han olvidado a los pueblos. En esas canciones, esos gestos se hablaban a viva voz el hambre de los pueblos, la miseria de los pueblos, la desigualdad, la situación de las madres, los niños, los ancianos”, señaló.

