Pedro Castillo llegó a exteriores del JNE en respaldo de sus simpatizantes

Atención. Este miércoles, Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, indicó que todos sus simpatizantes “son soldados de la democracia” y les agradeció por estar vigilantes ante coyuntura de los resultados electorales.





En imágenes difundidas por el programa Hablemos Claro de Exitosa, se observó que el candidato presidencial de Perú Libre llegó a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Cercado de Lima, donde sus simpatizantes formaron un campamento desde hace varios días mientras esperan la proclamación oficial del profesor de Chota como jefe de Estado.

En ese momento, Pedro Castillo emitió un mensaje hacia sus simpatizantes y les agradeció por estar cada día en este lugar “defendiendo la democracia” y estar vigilantes ante las acciones que realicen los funcionarios del JNE.





“Gracias por el esfuerzo, por esta lucha del pueblo y defender la democracia. Gracias por defender a los hombres y mujeres de todos los rincones del país. Todos estamos atentos a esta lucha, estamos atentos a esta nueva gesta. Creemos importante que debemos ser tolerantes, no caigamos en provocaciones y eso es lo que tenemos que tener en cuenta”.

“Cada uno de nosotros somos un soldado de esta democracia y cada uno de nosotros nos hemos convertido en un ladrillo de este edificio democrático, por eso estamos acá siempre pendientes, pensando en el país y la patria, la cual necesita que sus hijos la rescatemos”.

“Hemos venido acá para rescatarla, no hemos para sacarle provecho, no hemos venido por intereses, no puede haber ningún interés, basta de mezquindad y he venido acá para saludarlos y reconocerles esta gesta en nombre del Perú”, mencionó.