Pedro Castillo: “Jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea”

Este domingo 12 de junio, el presidente de la república, Pedro Castillo, negó haber convertido la casa del pasaje Sarratea, en Breña, en un despacho alterno a Palacio de Gobierno, tal como se denunció en un reportaje periodístico.

En declaraciones a TV Perú, el mandatario remarcó que se alojó en el inmueble de Alejandro Sánchez en el último tramo de las elecciones presidenciales y descartó haber tratado temas ilícitos al interior de la vivienda en su actual condición de jefe de Estado.

“El que tiene que ver quién entra o no entra es el dueño de la casa. Muchas de las personas que fueron allá… quién sabe, estuvieron en otro espacio, esperando, pero… tampoco con todas las personas que pudieron entrar, hemos tenido la oportunidad de conversar”, aseveró.

Acotó que en jirón Sarratea solo recibió visitas de familiares, colegas y otras personas cuyos nombres no reveló.

“Debo dejar claro de que jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea. Teniendo tremenda responsabilidad, no puedo tratar temas de Estado fuera de Palacio. Saludo a la familia que nos ha albergado, pero no hubo una mínima intención de tocar temas a puerta cerrada”, señaló.

Consultado por la empresaria y hoy colaboradora eficaz, Karelim López, Castillo Terrones negó haberse juntado con la lobista en la vivienda en mención.

“Nunca me he reunido (con ella). Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país”, alegó.

En esa línea, el jefe de Estado intentó excusarse explicando que muchas personas ingresan a Palacio de Gobierno, pero no necesariamente se reúnen con él, sino que van a distintos despachos.

