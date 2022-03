Pedro Castillo llegó a Huancavelica para Consejo de Ministros Descentralizado

Atención. Este viernes, el presidente de la República, Pedro Castillo, llegó a la región Huancavelica para participar en el tercer Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizará en Acobamba.

Durante la sesión se abordarán las principales problemáticas de la región y se informará las acciones que los distintos sectores vienen ejecutando en dicho territorio.

Asimismo, se discutirá la Agenda de Desarrollo Territorial de Huancavelica, la cual contiene la solicitud de acciones prioritarias presentadas por el gobierno regional y las municipalidades provinciales y distritales.

El jefe de Estado estuvo previamente en la región Ayacucho, donde clausuró el Foro Nacional: Masificación del gas natural y cambios de matriz energética en el centro y sur del Perú.

En el evento anunció que este año, el Gobierno destinará cien millones de soles para la ejecución de obras de infraestructura para la distribución del gas natural de Camisea.

El presidente @PedroCastilloTe llegó a la región Huancavelica para participar en el tercer Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizará en Acobamba. pic.twitter.com/NZf5JxNXbs — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 25, 2022

También puedes leer: Presidente Castillo sobre el Uruguay vs. Perú: “Me siento indignado porque nos robaron el partido”

FÚTBOL

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció este viernes sobre la derrota de la Selección Peruana frente a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Desde la región de Ayacucho, el jefe de Estado se refirió a la polémica que surgió luego que un disparo de nuestro seleccionado, Miguel Trauco, fuera atajado por el guardameta uruguayo, Sergio Rochet, en la línea del gol, dejando la sospecha de que la escuadra nacional había empatado.

“En la cancha, donde están nuestros once hermanos defendiendo la blanquirroja, debo decir también que me siento un tanto indignado porque nos robaron el partido“, declaró.

“El fútbol hay que jugarlo bien y no es posible que así también como existen malas intenciones, en el Perú políticamente también no tenemos tiempo para hacer caso o para entretenernos en cosas que no quieren agendar grandes temas, como la masificación del gas para Ayacucho, la región macrosur y todo el país”, agregó.

También puedes leer: Conmebol publicó los videos VAR de la polémica jugada en el Uruguay vs. Perú

MÁS EN EXITOSA: