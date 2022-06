Pedro Castillo: He ratificado ante la Fiscalía que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció a través de sus redes sociales tras responder ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; y afirmó que no tiene “nada que ver” con actos irregulares o de corrupción.

“Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia”, precisó el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el mandatario indicó que “siempre” dará la cara y estará a disposición de la justicia para lo que se necesite.

“En aras de la transparencia, del respeto al pueblo peruano y amor a mi familia, siempre daré la cara y estaré a disposición del sistema de justicia para lo que sea necesario”, señaló.

El presidente le pidió a los peruanos que confíen en que los objetivos que fueron planteados por su Gobierno se materializarán.

“A pesar de los obstáculos, de mentiras y señalamientos, pido a los peruanos confianza en que todos los objetivos planteados por el Gobierno del pueblo se harán realidad, trabajando juntos, porque el Perú está por encima de cualquier circunstancia”, expresó Pedro Castillo.

