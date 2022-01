Pedro Castillo: Fallo de La Haya reivindicó el respeto y defensa de nuestra soberanía nacional

A través de sus redes sociales, el presidente Pedro Castillo Terrones se pronunció este jueves respecto a la defensa de la soberanía nacional del territorio peruano, tras los cuestionamientos en su contra por sus recientes declaraciones en una entrevista internacional, donde manifestó la posibilidad de ceder una salida al mar para Bolivia.





En su mensaje hizo al histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que definió los límites marítimos entre Chile y Perú, un proceso que inició el 2008 y concluyó el 27 de enero de 2014. Según consideró, dicha victoria reivindicó la defensa de nuestra soberanía nacional.

“Al cumplirse ocho años del histórico fallo de La Haya, y que fijó, de manera pacífica, nuestra frontera marítima con Chile, conmemoramos esta victoria jurídica como una forma de reivindicar el respeto y la defensa de nuestra soberanía nacional en todo el territorio peruano“, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de Twitter.





Al cumplirse ocho años del histórico fallo de La Haya, y que fijó, de manera pacífica, nuestra frontera marítima con Chile, conmemoramos esta victoria jurídica como una forma de reivindicar el respeto y la defensa de nuestra soberanía nacional en todo el territorio peruano. 🇵🇪 — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 27, 2022

Como se recuerda, en una reciente entrevista a CNN en Español, el jefe de Estado admitió que hace tiempo se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia, durante un foro celebrado en el país altiplánico.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije (…) No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, señaló el jefe de Estado.

