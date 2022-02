Pedro Castillo evitó responder por contradicciones ante la Fiscalía: “Esta prensa es un chiste”

Con un comentario desatinado, el presidente de la república, Pedro Castillo, respondió hoy a la pregunta de Exitosa sobre su cambio de versión ante la Fiscalía respecto a las visitas a la casa del pasaje Sarratea (Breña) y su reunión con la empresaria Karelim López en Palacio de Gobierno.





Durante una actividad oficial, nuestro reportero Iván Escudero le consultó al mandatario: “¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre las reuniones con Karelim López?”, el jefe de Estado, evidentemente incómodo, respondió: “¡Está prensa es un chiste!”.





“Estamos hablando de la educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? Hablemos de la educación, acompáñenme a ver cómo están las escuelas y los niños”, agregó Castillo.

🚨#LOÚLTIMO | Con peculiar comentario, Pedro Castillo evita responder a Exitosa sobre contradicciones ante la Fiscalía: “Esta prensa es un chiste” pic.twitter.com/b8RSkLobe0 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 21, 2022



En un claro intento de evadir las interrogantes, el presidente pidió a los periodistas que, en vez de realizar esa clase de preguntas, lo acompañen a ver la situación de las postas al interior del país, incluso se ofreció a financiar el transporte de los comunicadores para cubrir la referida comisión.

“A mí me interesa el país, ¿por qué no me acompañan para ver cómo están las postas? Yo pongo la movilidad y nos vamos, salgan de Lima. Lima no es el Perú”, manifestó.

“Si ustedes me acompañan, vamos a cambiar el país”, añadió.

A renglón seguido, Castillo Terrones dijo que responderá “en su momento” por cada uno de los cuestionamientos sobre su gestión, por lo que pidió a los medios abstenerse de preguntas ajenas durante las actividades oficiales del Gobierno.

“Lo resto que tengo que responder lo debo hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Cuando hacemos una actividad, ustedes (periodistas) aparecen con otra cosa. […] No me voy a comprar ese pleito porque tengo que estar atendiendo las urgencias que tiene el país”, aseveró.

Cabe recalcar que el jefe de Estado brindó estas declaraciones desde los almacenes Mega Centro (Lurín), a donde llegó para supervisar el funcionamiento de las aplicaciones educativas en las tabletas digitales para los estudiantes a nivel nacional e inducción al personal, en el marco del retorno a clases 2022.

