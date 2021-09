Pedro Castillo: El hambre y la miseria debe ser una responsabilidad de Estado, no se debe politizar

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se manifestó acerca de los escasos recursos que cuenta las ollas comunes en el país, tras la crisis económica ocasionada por la pandemia de la Covid-19 y la falta de apoyo por parte de algunas autoridades.





En esa línea, señaló que uno de los principales objetivos de su Gobierno es brindar una atención adecuada en los diversos centros de salud, alimentar a los ciudadanos y reforzar la educación. Por ese motivo, implementará nuevas medidas para atender las demandas de la población peruana.

En reunión con las ollas comunes, el jefe de Estado informó que destinó más de 99 millones de soles para abastecer de insumos y recursos a dicho grupo y, de esta manera, para que las familias en situación de vulnerabilidad sean alimentadas.





“Si no ligamos la alimentación, la educación y la salud, poco o nada habremos hecho por este país, poco o nada habremos hecho por nuestras familias. Hoy acabamos de destinar 99 millones de soles que llegan directamente a alimentar a nuestros hermanos y hermanas, a las familias más vulnerables, pero me sorprende que los presupuestos tienen que dar una vuelta y pasar por la voluntad de un segundo, un tercero para llenar la olla de la familia. Eso no puede pasar”, declaró el mandatario a la prensa.

“Creemos importante y es más el hambre del pueblo, un plato de comida, de lenteja para la familia no se puede politizar”, añadió.

Asimismo, el presidente Castillo pidió a los miembros de las ollas comunes trabajar de manera ordenada y transparencia, a fin de que todos los ciudadanos sean beneficiados. Así, se comprometió a “solventar” el presupuesto para atender a las personas con pocos recursos económicos y terminar con las “desigualdades de la grande ciudad de Lima”.

“Lima y sus sectores no pueden seguir mendigando por problemas burocráticos y políticos. El hambre y la miseria no pueden seguir siendo problemas de gobiernos, sino una responsabilidad de Estado”.

